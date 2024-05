El boxeador profesional Antonio Barrul protagonizó una brutal pelea con un maltratador en un cine de León que agredió a su mujer y a una niña durante una película. El joven habla en Más Vale Tarde sobre cómo sucedieron los hechos, recordando que intentó "mediar" antes de abalanzarse contra el agresor.

"Me llevó a la obligación de enfrentarme a él", asegura Barrul, que aclara que no justifica la violenica "en ningún momento". "Sé que la violencia no es el camino; soy deportista, soy boxeador y me gusta ser un referente para los niños. No estoy orgulloso de lo que he hecho, pero volvería a actuar así si veo un maltrato de un hombre a una mujer", añade.

Cristina Pardo pregunta a Barrul si escuchó a la víctima decir algo a su agresor y el boxeador recuerda las palabras de la mujer: "Le dice: '¿Estás loco? Márchate'".