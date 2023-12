Gonzalo Bernardos se posiciona con la postura de Yolanda Díaz en su desencuentro con Nadia Calviño por un posible recorte en el subsidio de desempleo. El profesor de Economía lo tiene claro: Calviño es "una ministra liberal en un gobierno de izquierdas". Además, celebra que haya sido Díaz quien "haya puesto la política económica" del Gobierno en la pasada legislatura.

En Más Vale Tarde, cree que aquellas personas que cobran el subsidio por desempleo "no lo hacen porque deseen", sino que no encuentran empleo por la edad o por falta de foramción. "No podemos dejar en la calle a nadie que quiera buscar trabajo sin ningún ingreso", defiende.

También considera "equivocados" los recortes que puede plantear Calviño a este subsidio, así como su postura contraria a la subida del salario mínimo o a los EREs. "Va a haber una lucha entre posiciones liberales y socialdemócratas", vaticina.