El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos ha analizado la cantidad que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno para reparar los daños ocasionados por la DANA. Bernardos ha considerado que "31.000 millones me parecen pocos y lo que ha hecho Mazón es un brindis al sol".

Por otra parte, se ha detenido a reflexionar sobre si esta petición se ha basado en documentos oficiales o en "estimaciones subjetivas". El profesor ha opinado que "me da la sensación de que es una estimación, porque no hay ningún plan para evitar que la zona sur de Valencia se vuelva a inundar y no hay una contabilidad del coste de las empresas al perder su actividad".

"A mí me gustaría ir parte por parte. Primero, vamos a ayudar a trabajadores y empresas; segundo, vamos a ver donde se sitúan las viviendas de la gente que las ha perdido; tercero, vamos a ver cómo impedir que estas zonas dejen de ser inundables, y si no se puede impedir, que se traslade a la población", ha concluido.