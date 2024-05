Carles Puigdemont defendía hoy en redes sociales su legitimidad para presentarse a la investidura en Cataluña y ponía como ejemplos a Artur Mas y Alberto Núñez Feijóo, que ganaron sus elecciones, pero no llegaron a gobernar.

"Al final va a resultar que Puigdemont no va a ser presidente porque él no va a querer", ironiza Benjamín Prado en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que el líder de Junts "va a hacer todo lo que esté en su mano, y lo que no también, para forzar una repetición electoral en la que enterrar definitivamente a ERC".

Carmen Morodo, por su parte, concluye que "Illa solo tiene un camino, que es el Gobierno en solitario, metiendo a los Comunes y con el apoyo de ERC, veo muy difícil un tripartito". En el caso de Puigdemont, señala que "no se va a ir sin dar antes la puntilla final a Pedro Sánchez, y eso lo sabe Sánchez". Por ello, opina que "si Puigdemont se queda en fuera de juego, matará al Gobierno de Sánchez o nos iremos a unas elecciones generales o catalanas en algún momento".