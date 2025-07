Benjamín Prado, sobre el concejal del PP que brindó con una bandera fascista: "Donde no hay mata no hay patata"

Los vecinos de San Clemente, en la provincia de Cuenca, han pedido la dimisión de Justo Moncho Leal, concejal del Partido Popular, tras la difusión de un polémico vídeo en el que se le ve brindando "por España" con una bandera franquista al fondo. Lo que ha provocado el rechazo no es el brindis en sí, sino la presencia visible de la bandera franquista, un símbolo que ha generado un gran malestar entre la población.

Aunque el vídeo fue grabado hace varios años, se ha viralizado recientemente. Preguntado por laSexta, el actual concejal de Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Festejos ha asegurado que no recuerda cuándo se grabaron esas imágenes.

"No me extraña que no se acuerde", ha comentado el escritor Benjamín Prado durante su intervención en Más Vale Tarde. "El alcohol no hace milagros y donde hay mata no hay patata", ha añadido, lanzando una crítica directa al concejal.

Prado también ha lamentado el auge de la ultraderecha entre los jóvenes: "Tiene poca gracia pensar que los jóvenes españoles de hoy en día, en las últimas encuestas, declaren una cierta admiración por Franco y un gusto por la ultraderecha". Según él, parte del problema reside en la falta de información sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.