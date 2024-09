La publicación de las imágenes del rey Juan Carlos y Bárbara Rey dándose un beso siguen dando mucho de qué hablar. En Más Vale Tarde, Cristina Pardo opina que esta 'pillada' "evidencia por parte del Rey un espíritu un poco 'manzanillo'". "Que eres el rey de España, no puedes estar en el porche de una casa particular pegándote un morreo", critica.

"Si este señor no se encarga de protegerse a sí mismo, tiene que haber gente a su alrededor que se encargue de eso", afirma, ya que, "luego se lío con Corinna y volvimos a tener lío otra vez".

"Yo creo que a él le importa todo un comino", opina Beatriz de Vicente, y añade: "La tradición de los reyes en nuestro país no ha sido precisamente de lumbreras".

Por su parte, Iñaki López se muestra convencido de que "esto no habría llegado tan lejos si no hubiera habido ese manto" sobre la figura del rey "durante tantas décadas". "Si se le hubiera cortado el rollo antes y hubiera trascendido, no hubiera tenido este comportamiento", opina. Mientras que Cristina Pardo hace hincapié en que estas imágenes son el resultado de "un problema de entornos".