Un menor de 14 años ha muerto en Getafe tras consumir cocaína. Más Vale Tarde analiza los detalles de este suceso, como que la Policía no lo investiga como homicidio y que, en estos momentos, no hay constancia de una denuncia de los padres del fallecido.

Beatriz de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que el hecho de "que no se esté investigando como homicidio, no significa que no tenga esa calificación después": "Hablamos de un menor de edad y el Código Penal dice que promover y favorecer el consumo de estupefacientes es un delito", afirma.

"Pasar un porro es un delito, invitar a una ralla es un delito y si la autopsia dice que hay un nexo causal directo entre la ralla que el pobre chico se metió y su muerte, la sombra del homicidio imprudente aparece en el fondo", defiende la abogada.