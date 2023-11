Más Vale Tarde ha tenido acceso al atestado policial sobre la pelea y el supuesto robo que provocó la detención del actor Juan José Ballesta. Según la declaración del ganador del Goya por 'El bola', todo habría sucedido a partir de que él se negara a rodar un videoclip, momento en el que su amigo se habría enfurecido y habría comenzado a propinarle golpes.

Según la declaración de Ballesta, habría conseguido escapar del coche en el que estaba recibiendo la agresión y, tras dar vueltas alrededor de él para evitar los ataques de su amigo, habría vuelto a entrar en él para, ya al volante, escapar. Sería en es momento en el que le habría parado la policía, para después comprobar que iba bajo en estado de embriaguez, si bien la tasa de alcohol no es constitutiva de delito. Según la versión de su amigo, el actor se habría vuelto loco, le habría pegado un puñetazo y se habría llevado 50 euros y una cazadora.

"Esta profesión mía da para mucho y para guiones un montón, y este es malo", afirma rotunda Beatriz de Vicente, si bien asegura que "no voy a poner en duda la veracidad o no, porque no soy nadie, ni estuve ahí, ni tengo posesión de la verdad": "Ahora, que el guion es malillo, es malillo".