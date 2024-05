A raíz de los impuestos que ha pagado Óscar Díaz, ganador del bote de Pasapalabra, Beatriz de Vicente critica que, de un bolsillo medio, "a final del año casi un 40% se lo lleve mamá Hacienda". Ella está convencida de que "la agente se lleva calentito" el dinero aportado de los impuestos.

A lo que Iñaki López le recuerda lo que cuesta "el tratamiento de un cáncer", que "es una cosa carísima que tienes en este país gracias a la sanidad publica".

"La experiencia que yo tengo, por ejemplo, es que mi madre se murió esperando que llamaran de la seguridad social", comenta Beatriz de Vicente. "Y no llamaron, así que ya me contaréis a dónde van los impuestos", espeta en Más Vale Tarde, donde reconoce que ella tiene "una economía media y paga en torno a un 40%", pero que no ve "revertido" ese dinero de sus impuestos en su "entorno social", ni que "las personas más desfavorecidas se beneficien de ese impuesto" que está pagando. "Me encantaría que realmente fuera al bolsillo de quien lo necesita, pero vivimos en un país de mangantes. Veo que hay mucha gente robando", se lamenta en este vídeo.