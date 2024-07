El juez Peinado cita a Sánchez

"Cuando no me interesan las decisiones judiciales, no las respeto", comenta Juande Colmenero en este vídeo donde analiza con Chema Crespo y Gonzalo Miró las palabras de Félix Bolaños sobre la citación a Pedro Sánchez en el caso de Begoña Gómez.