Bea de Vicente, sobre los matones de Vigo que atemorizan a menores: "El silencio es su aliado"

La abogada Beatriz de Vicente ha valorado la declaración ante un juez de uno de los menores agredidos por una banda de matones de Vigo. Para la letrada, esta situación es una "bofetada social", puesto que "lleva pasando mucho tiempo y son muchos delitos". Asimismo, ha señalado que la única manera para acabar con este tipo de violencia es a través de la denuncia: "Tenemos que lanzar el mensaje de que el silencio es el aliado de los maltratadores". "Hay que hablar y por supuesto que se pueden interponer medidas de alejamiento", ha añadido.

Por su parte, el presentador de Más Vale Tarde Iñaki López le ha interpelado que "a mí me da la impresión de que la justicia ha estado muy pasota respecto a este tema porque creo que la Fiscalía ya tenía noticia de todo esto desde agosto". De Vicente le ha respondido que "me faltan datos para ser tan contundente", al tiempo que ha lanzado una serie de interrogantes: "¿Se ha denunciado antes, no se ha denunciado por miedo, la Fiscalía tenía esta información y no ha actuado?". "Si está en instrucción es porque probablemente hay un adulto, uno o más implicados", ha agregado.

"Hay que aplaudir a estos padres por la valentía que están teniendo, por supuesto, también a su hijo. Porque nos contaban que había otras personas en situación similar, pero que no querían denunciar, no querían dar la cara y yo creo que al final esto es digno de aplauso, porque así es como se acabará con los acosadores y los agresores", ha comentado la también presentadora Cristina Pardo.

Por último, De Vicente ha indicado que "se podían acordar medidas de protección igual que pasa con la violencia de género", a su vez ha explicado que "cuando una víctima tiene un riesgo victimal muy alto, se le pone un seguimiento policial para evitar daños". "Aquí estamos hablando de que hay una ley de protección a la infancia reciente y yo creo que debemos dar cobertura a estos menores", ha concluido.