Los padres de Nadia Nerea han ingresado finalmente en prisión tras ser condenados por estafa continuada por utilizar la enfermedad de su hija para enriquecerse. Esta detención ha sido analizada en Más Vale Tarde por la abogada Beatriz de Vicente, que recuerda cómo fueron los orígenes del mediático caso.

Primero, matiza que el hecho de no haber entrado voluntariamente en prisión impide que los padres puedan acceder a permisos penitenciarios con facilidad ni a ciertos beneficios, preguntándose "qué relación van a tener con su hija" a partir de ahora.

"Ellos no protagonizaron una estafa novedosa, aprovechando enfermedades raras no letales para sacar dinero al personal y hacer daño a las causas benéficas reales. Lo novedoso y llamativo es la utilización grosera de su pobre cría", cuestiona.

Para ella, fue especialmente doloroso ver cómo los padres decían que su hija "podía morir mañana" delante de ella. "Lo que me resulta llamativo es que Fiscalía no imputara un delito de lesiones psicológicas. No es tanto el daño económico como el daño para esa cría, que la usaron como un monstruo de circo", critica. Es más, cuenta que ella llegó a recibir vídeos por parte de los padres en los que se veía a Nadia Nerea, todavía menor, pidiendo dinero.