El número de ahogamientos en lo que va del año no deja de aumentar: ya van 250, el último ha sido un turista británico fallecido en Ibiza. Miguel Assal, agente de emergencias de los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias, ha dado las claves en Más Vale Tarde sobre cómo actuar en situaciones así.

"Hemos visto gran cantidad de gente que no lo hace, pero hay que aplicar la conducta PAS: proteger, alertar y socorrer. Si no te puedes meter al agua porque estás en una zona de acantilado, en una zona de corriente, o no eres capaz de rescatar a la persona, no te metas. Siempre es mejor una víctima que dos, eso es primordial", ha avisado.

En este sentido, ha subrayado la importancia de extremar la precaución: "Cuando una persona está en peligro, en estrés acuático, lucha por su vida. Si te acercas y no sabes cómo responder es muy probable que te ahogue. Es importante conocer eso, conocerte a ti y evitar acumular víctimas ante un rescate. Todos los veranos hay personas que se ahogan, luego va otra persona, luego otra y mueren tres".

"Si eres una persona que está entrenada, que puede ayudar a la víctima y sabe hacer un remolque, tienes que llegar hasta la zona donde no haces pie extraer al ahogado. Lo puedes hacer, pero tienes que ver tus capacidades", ha añadido.

Finalmente, el experto ha indicado que "el elemento flotador es lo que salva vidas".