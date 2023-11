En las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz se han sucedido con asiduidad ataques a periodistas. La reportera de laSexta, Sara Ramos, explica el episodio que ella misma vivió cuando fue increpada por un grupo de manifestantes a gritos de "sois basura" y "ponte el casco, caradura".

"Fue muy desagradable", asegura Sara en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que "no estábamos ni dentro de la manifestación" y que todo parecía estar en calma hasta que sacó el micrófono de laSexta. "Nos taparon la cámara con banderas, tuve que dejar de hacer el directo porque no podía continuar hablando", recuerda la reportera, que asegura que justo después, al intentar salir, "empujaron al cámara y una de las señoras se agarró a mi abrigo y me la llevé literalmente colgando hasta la calle Princesa".

"De entrada ya vamos intranquilos, que eso no le debería pasar a nadie", comenta rotunda la reportera, que asegura que en esos momentos "había un señor que estaba totalmente poseído y me podía haber pegado perfectamente".