Tras el hallazgo de gusanos en una sopa servida a trabajadores del Hospital de León, Juan Luis Celis, director de calidad de Serunion, la empresa adjudicataria del catering de la plantilla y cafetería del centro, asegura que se encuentran "en plena investigación" y que

"ninguna persona ha sentido indisposición".

Así lo ha defendido en Más Vale Tarde, donde, no obstante, ha reaccionado así al recordarle que la empresa ya fue sancionada por servir sopa con gusanos en comedores escolares hace unos años: "Aquí me pilláis, es algo que en su día se hizo, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos teniendo ahora", ha argumentado.

El responsable de Serunion insiste no obstante en que "normalmente no hay este tipo de incidencias" y desliza que les resulta "muy extraño que en una producción entera para más de 70 personas" todas las larvas "estén en el mismo plato". Preguntado acerca de si con eso está sugiriendo algo, Celis insiste en que "hay que investigar" y "recopilar toda la información por parte de los proveedores".

"Estamos en manos de las autoridades sanitarias", ha agregado, señalando que estas han visitado sus instalaciones y "todas las comprobaciones que han realizado son correctas". Puedes escuchar su intervención en el vídeo.