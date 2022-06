Para Loreto Ochando, la dimisión de Mónica Oltra "era la crónica de una muerte anunciada" tras su imputación. A juicio de la periodista, aunque la hasta ahora vicepresidenta valenciana "apunta y dispara contra Ximo Puig y el PSPV", "quien hoy la mata, quien hoy acaba de poner la espada sobre su cuello a lo 'Juego de Tronos', no es el PSPV y Puig, es su propio partido".

"Compromís no puede permitirse tener ya no a la vicepresidenta de un gobierno, sino a la portavoz, imputada", incide Ochando en Más Vale Tarde, donde sostiene que la formación ha puesto el pacto del Botànic "por encima de la persona". A un año de las elecciones, apunta, las encuestas "dan empate técnico" y, tras lo ocurrido en las elecciones de Andalucía, "no se pueden permitir que les implosione esto por tener a la vicepresidenta y a la portavoz investigada".

"El partido lo que ha hecho es decirle: 'Mira, dimite tú porque si no lo que va a pesar es que Ximo Puig te va a cesar antes del viernes, que es el próximo pleno del Consell, y nosotros no nos vamos a ir del Botànic como habíamos dicho", resume. "Lo que se ha hecho es una voladura controlada", agrega.

¿Posibles relevos?

Preguntada acerca del posible relevo para Oltra, Ochando apunta a los "dos nombres que suenan con más fuerza" y con "más tirón" dentro de Compromís: Joan Baldoví y Vicent Marzà. No obstante, la periodista apostilla que el diputado en el Congreso "no tiene ningunas ganas de irse a Valencia". Puedes ver su análisis al respecto en el vídeo que ilustra estas líneas.