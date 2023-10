Tras el devastador ataque que ha dejado cientos de muertos en un hospital de Gaza, y entre acusaciones cruzadas sobre su autoría, el almirante de Flota retirado Juan Rodríguez Garat incide en Más Vale Tarde en que existen "muchos errores de concepto en lo que es o no es un crimen de guerra".

"En España, atacar un hospital porque haya unos terroristas ocupándolo, es un crimen", señala el militar, que precisa que "en la Convención de Ginebra no lo es: si hay actividad enemiga en un hospital, el que comete el crimen de guerra es el que se protege en el hospital para cometer esas actividades". En cualquier caso, Rodríguez Garat no cree que sea este el caso, "puesto que Israel no ha dicho en absoluto que bajo este hospital hubiera un objetivo militar", mientras que "en otros casos sí" lo ha hecho.

"Si se demuestra que no hay terroristas, es un crimen de guerra de manual", advierte no obstante el almirante retirado, que señala que, si en un hospital hubiera terroristas, el ejército "lo que tiene que ordenar es precisamente la evacuación del edificio antes de disparar".

Sin embargo, el experto insiste en que "no es este el caso": "En este caso yo creo que todas las pruebas pueden falsificarse, las que yo he visto son convincentes: no hay cráter de bomba, no hay bomba", sostiene Rodríguez Garat. "En las imágenes que hemos visto, si son verdaderas, no es una bomba lo que ha causado esto", reitera.