Ana Pastor desvela qué le ha parecido Mbappé tras entrevistarle: "Es uno de los tipos más listos que he entrevistado"

Ana Pastor entrevista a Kylian Mbappé este domingo en El Objetivo en la que será la primera entrevista del futbolista desde que es jugador del Real Madrid. Pero antes de la entrevista, la periodista ha explicado qué le ha parecido el delantero francés en la distancia corta.

Lo primero que ha destacado Ana Pastor ha sido su buen nivel de español: "Lo más increíble es que ha sido una hora de entrevista en español. Tanto que le dije 'tú nos has engañado, eres de Cádiz'. Tiene un español increíble y se quita mucho mérito porque dice que el español y el francés se parecen".

Por otro lado, la periodista ha remarcado que, tras charlar con Mbappé, le parece una persona muy inteligente: "Es un chico listísimo. La entrevista tiene una parte muy humana de por qué ha salido así y la figura del padre y la madre tiene que ver. Le pregunté si su madre era muy exigente con él y me dijo 'no, me educó' como diciendo que es básico que me educaran. Y cuenta que le interesó más el fútbol que el cole, pero entendió muy rápido que el cole le serviría para pensar por sí mismo. Me parece uno de los tipos más listos que he entrevistado en los últimos años".

Por último, Ana Pastor ha desvelado a quién le ha recordado Mbappé tras haberle entrevistado: "Me recuerda mucho a Rafa Nadal en esa humildad continua, se agarra a una normalidad que no es habitual".