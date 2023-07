Álvaro Martín, escritor y director de 'Ecos de lo remoto', ha analizado en el plató del programa Más Vale Tarde las declaraciones hechas por exmilitares que afirman que EEUUoculta un programa de ovnis y restos biológicos "no humanos".

"Ellos dicen la palabra no humano y así entran en fenómenos meteorológicos, criaturas, animales... mil historias que no tengan que ver con los extraterrestres", ha expresado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Los tres exmilitares testificaron el miércoles en el Congreso y aseguraron que EEUU está al tanto de la actividad "no humana" desde 1930, y que los "avistamientos no son raros ni aislados". En este sentido, Martín ha puntualizado que tanto pilotos civiles como militares han observado que teniendo en cuenta "el comportamiento de los objetos y la forma que tienen, no tenemos tecnología humana que pueda hacerlo".

"Hay muchos militares que en portaaviones aseguran haber visto luces salir del agua y subir, y no se ha registrado la huella de calor que sería el sistema de propulsión", ha asegurado el escritor, quien se ha referido a las "arriesgadas" declaraciones de uno de los exmilitares. "Ha dicho que se han recuperado restos de naves y biológicos no humanos y que puede revelar el lugar, pero en secreto, que va a hacer una lista de nombres de personas que pertenecen a un programa secreto...", ha indicado Martín.