Alfredo Corell, catedrático e inmunólogo, ha sufrido un nuevo ataque homófobo en la Universidad de Valladolid, donde ya sufrió otro delito de odio en 2018. En el centro, se han colgado carteles anunciando una falsa conferencia llamada 'El coito anal, una costumbre saludable', junto con una foto de Corell y la bandera LGTBI de fondo.

El inmunólogo, en Más Vale Tarde, confiesa que no sabe quién ha podido hacer los carteles. "No se me ocurre nadie que tenga una mente tan sucia y tan retorcida", añade. Eso sí, cree que tiene que ser alguien "bastante próximo", ya que conoce la ubicación de su despacho.

"Esto alguien de la calle es imposible que lo sepa", defiende. Además, explica que el cartel emplaza la falsa charla en un local donde celebra un encuentro llamado 'Tus defensas salen de cañas': "Es alguien que sabe que hago esta actividad interna".

Como último ruego, Corell pide que "si alguien ha visto" a quienes han colgado o diseñado los carteles, se lo comunique por privado.