ASEGURA QUE NO EXISTE INDEFENSIÓN

Alejandro Abascal, de la Asociación Profesional de la Magistratura, asegura en Más Vale Tarde que "el hecho de que Puigdemont no haya comparecido no afecta a otros imputados" ya que "las medias cautelares son personales". Dice que "no existe indefensión porque son plenamente conocedores de los actos que han adoptado en el Parlament".