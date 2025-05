Alberto Goday, endocrino, alerta sobre productos ilegales: "No adquiramos sustancias adelgazantes por vías no convencionales"

"Se puede decir más alto, pero no más claro"

El jefe de Endocrinología del Hospital del Mar, Alberto Goday, ha conectado en directo con el programa Más Vale Tarde para hablar sobre la venta ilegal de productos adelgazantes que se realiza en España, una práctica que supone un grave riesgo para la salud.

"Más que explicar los efectos secundarios de la sibutramina, hay que repetir que no se pueden comprar sustancias adelgazantes por cauces no oficiales. Sea sibutramina, sean unas hierbas que te dicen que son fantásticas… cualquier cosa", ha advertido el experto.

Goday ha recordado que la sibutramina fue retirada del mercado tras comprobarse, a través de diversos estudios médicos, que "daba más problemas cardiovasculares" que beneficios para el corazón.

Además, ha alertado de que el contenido real de estas pastillas muchas veces no se corresponde con lo que indican sus etiquetas: "El contenido que se describe en las etiquetas no coincide en absoluto con el contenido real, porque estas sustancias no siguen ningún tipo de control".

Para finalizar, ha lanzado un mensaje contundente a la audiencia: "Se puede decir más alto, pero no más claro. No adquiramos sustancias adelgazantes por vías no convencionales".