Varios soldados rusos prisioneros del ejercito ucraniano han comparecido en una rueda de prensa para pedir disculpas por los ataques y defender que se han sentido engañados por el Kremlin. Aseguran que no son conscientes del significado de esta guerra en Ucrania, pese a haber participado de ella.

"No sabíamos ni el propósito ni la misión, nos han enviado como carne", ha explicado uno de ellos, afirmando que "los soldados hemos venido solo a morir". Aunque cree el que parece ser el portavoz de este grupo de soldados rusos que nunca será perdonado, él públicamente pide disculpas a Ucrania.

Y su mensaje no queda ahí, porque también se dirigen a sus conciudadanos, concretamente a las mujeres con hijos en edad de ir a luchar. A ellas, les advierten: "No dejen venir a sus hijos esto es terrible. No fuimos advertidos. Están muriendo en vano nuestros compatriotas, sus hijos".

No es la primera vez que vemos vídeos de soldados rusos arrepentidos, unos documentos que además funcionan para Ucrania como propaganda de guerra. Ya en otra ocasión se difundieron vídeos en los que aparecían reclutas llorando, mostrando arrepentimiento y asegurando que fueron engañados y amenazados. "Nadie quería luchar, pero nos dijeron que si no lo hacíamos, seríamos enemigos del estado", se escucha decir a uno.

En los vídeos, además se podía ver cómo los soldados eran provistos de abrigo y comida caliente por los ucranianos y además se les facilitaba una llamada a sus madres para contarles confirmarles que seguían vivos.