La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a seis años y tres meses de prisión al librero octogenario al que un jurado declaró culpable del homicidio de un intruso que entró en su casa de campo a robar y al que mató de dos disparos.

Alfredo Arrien, abogado de la acusación, ha explicado en Más Vale Tarde que "el Código Penal español prevé la suspensión a partir de cierta edad, y teniendo en cuenta unos requisitos médicos". El condenado José Lomas tiene 81 años, y según ha contado el abogado de la acusación, "por mandato expreso de la familia de Nelson, no vamos a pedir ingreso en prisión preventiva". "Sería lo coherente", ha añadido.

"Nosotros tampoco vamos a intentar buscar venganza ni nada por el estilo. Lo que buscábamos es que se probara que no había legítima defensa, que no había miedo insuperable y que no se quedaran impunes los hechos", ha comentado el abogado. Además, ha insistido en que están "satisfechos con el resultado de la justicia" ya que en la sentencia "se ha podido reflejar que este señor tenía un problema grave de salud mental. y, por otro lado, que ha actuado de una manera cruel y inhumana".

"Vamos a esperar a ver cuál es el siguiente movimiento de la defensa y dependiendo de eso haremos una cosa u otra", ha zanjado Arrien.