El pasado viernes 5 de abril, durante el programa 'Conecta Canarias' de Televisión Canaria, intervino la activista trans Emma Colao. Cuando el presentador, Ibán Padrón, iba a introducirla en el programa para hablar sobre la salud mental de los trabajadores, no reconoció a su invitada.

"Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros? Efectivamente, enseguida lo aclaramos", asegura el presentador, mientras Colao 'desaparece' del pantallón que tiene a su espalda. Mientras tanto, se escuchaba a Colao decir: "No, no, hablamos de mí". "Hemos tenido una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista", prosiguió Padrón.

Al retomar la conexión con Colao, celebran que "ahora sí" pueden hablar con ella. La respuesta de Colao es cortar la llamada, trasladando su indignación con la confusión del presentador. "A mí no me sale fingir. Lo que ha ocurrido no es que se hayan equivocado de persona. Aquí se han equivocado de género. Es tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la llamada", lamenta, antes de colgar.

El presentador aclara que conoce "perfectamente" a Colao. "Le conozco personalmente y no le estaba viendo en el plató, quiero que le quede bien claro", sentencia.