Este viernes ha finalizado el juicio por alzamiento de bienes en el que se les acusaba a Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, de ocultar su patrimonio para evitar el pago de una deuda de cinco millones de euros con el Banco de Luxemburgo. Joan Segarra, abogado de Santacana, ha sido entrevistado por Mas Vale Tarde, para aclarar varios puntos de la declaración de la tenista que apuntaba como único responsable a su defendido.

Segarra ha afirmado que Sánchez Vicario ha llevado a cabo un "pacto encubierto" con la Fiscalía para lograr una rebaja de la pena "a cambio de realizar unas determinadas manifestaciones incriminatorias", en este caso, afirmar que "ella no sabía absolutamente nada" y que todo lo había hecho el señor Santacana. Como ha explicado el letrado, el pacto se ocultó ya que "hasta que no se rebaja la pena no se desvela que este pacto existe". Algo que ya habían denunciado desde el primer día.

Sobre si Josep Santacana fue consciente del delito, el abogado ha afirmado que su "tesis de defensa es que no existió delito". Una tesis que también extienden a la actuación de la tenista. Como afirma Segarra "defendemos que Arantxa tampoco cometió ningún delito". Así, explica que nunca hubo intención de ocultar su patrimonio. Lo que se hizo fue una desinversión del patrimonio inmobiliario de la pareja para conseguir liquidez y así poder hacer frente al pago de sus deudas.