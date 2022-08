Trasteros, tiendas de campaña o hasta sofás-casas son algunos de los alojamientos que ha encontrado María Lamela que se ofrecen en internet para que los alquilen los turistas. Pero, ¿es esto legal? Más Vale Tarde conecta en directo con Jorge Mora, un abogado experto en consumo, que explica que esto es "alegal", es decir, que no está ni regulado ni prohibido.

En España son las comunidades autónomas y las localidades las que regulan estos regímenes, lo que provoca que haya "cien normativas diferentes" sobre el alquiler. A esto se suma que tampoco "hay un término legal que especifique lo que es un alojamiento" e informa que ahora mismo "las plataformas están bastante amparadas". De hecho, ha habido dos sentencias en las que se ha fallado a favor de ellas, porque "no son responsables de las fotos que suben los usuarios".

Sin embargo, alquileres como el del sofá-casa sí podría denunciarse y la "reclamación sería más viable" porque el anunciante no comparte foto del servicio que ofrece. Al igual que si el alojamiento no cumple con las condiciones de salubridad también podría denunciarse. Puedes ver la explicación de Jorge Mora sobre por qué los cuchitriles a precio de hotel de cinco estrellas no son ilegales en el vídeo principal de la noticia.