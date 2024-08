En víspera de conocerse la sentencia contra Daniel Sancho, la decisión que tomará el juez podría abarcar distintas opciones: desde la extradición a la pena de muerte. Sin embargo, los abogados de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado, supuestamente, a manos del joven español en Tailandia, lo tienen claro: fue "un asesinato premeditado". Así lo recoge la defensa como tesis en un contundente informe al que ha tenido acceso laSexta, donde exigen una indemnización de 30 millones de bahts (más de 760.000 euros).

Una cifra que piden los abogados de la familia de Edwin Arrieta por "daños y perjuicios" y que, tal como recoge el documento, ya han solicitado ante el Tribunal Provincial de Samui, a la espera de lo que decida este jueves en su sentencia. "Solicito al tribunal que condene al acusado a una pena severa y que ordene al acusado pagar una compensación a los demandantes coadyuvantes por 30.000.000 bahts, además de los gastos judiciales y honorarios de abogados", recoge el informe en su conclusión.

El dinero solicitado, señalan, es una suma que hacen por los múltiples gastos que ha tenido la familia. "La víctima trabajaba como cirujano plástico en el Hospital Estética Santa Cruz, con un salario mensual de 90.000.000 pesos, lo que equivale a aproximadamente 900.000 bahts", apuntan. Y añaden a esto el dinero por las horas extras, la clínica que tenía el cirujano plástico, sus acciones y la empresa de la que era directivo, y la cantidad que ganaba al ejercer también "la medicina en Chile".

Es "una cantidad adecuada y justa"

"Si se calcula el ingreso potencial de la víctima si no hubiera muerto en este caso, y considerando que podría haber trabajado otros 36 años, su ingreso total podría haber sido de 388.800.000 bahts", argumentan los abogados en el escrito. Algo, agregan, que concuerda con "el testimonio del doctor Kampon Chai Suwan, el médico que examinó al acusado y los restos, quien declaró un cirujano plástico que abre una clínica puede ganar varios millones de bahts al mes y que un cirujano puede abrir múltiples clínicas".

También hacen mención "a los gastos relacionados con la ceremonia religiosa y el traslado del cuerpo": fue un gasto de 16.000 bahts para trasladar el cuerpo y 48.000 bahts para organizar el funeral. Respecto a la pérdida de apoyo económico para la familia, explican que "la víctima era el único hijo del demandante coadyuvante con habilidades en cirugía". "Al ser un cirujano plástico de renombre, la víctima era el principal sustento de la familia", defienden.

Asimismo, detallan algunos problemas económicos a los que se enfrenta la familia por esta pérdida, asegurando que su muerte "ha dejado a su padre, madre y otros miembros de la familia sin ingresos para su sustento diario". "La familia enfrenta numerosos gastos, incluidos alquiler de vivienda, consumo diario, atención médica de los padres", etc. A esto, añaden que Daniel Sancho "no ha demostrado remordimiento por sus actos y no ha compensado a la familia de la víctima".

El acusado, argumentan, durante el interrogatorio el 1 de mayo de 2023, respondió que "no sentía arrepentimiento por el incidente". "Tras el suceso, ni el acusado ni su familia han mostrado su pesar ni han ofrecido compensación a la familia de la víctima. Además, el acusado no ha informado a su padre para que ayudara a la víctima. Por lo tanto, la solicitud de los demandantes de una compensación de 30.000.000 bahts en este caso es una reclamación justa y adecuada, acorde con el daño real ocasionado en el caso", zanjan.