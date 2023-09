Toñi Moreno decidió "postergar la maternidad por el tema laboral", tal y como ha confesado a Boris Izaguirre y Adela González en Más Vale Sábado, donde les ha explicado que decidió tener a su hija Lola, de tres años y medio, por ovodonación. "Ha crecido en mi vientre y yo la he parido, pero realmente le doy las gracias a los donantes tanto del óvulo como del espermatozoide. ¡Qué buenos donantes!", explicaba, ya que reconoce que con su corta edad ya es capaz de hacer muchas cosas que a ella le costaron años.

Aunque también reconocía que la maternidad "está sobrevalorada en muchos momentos": "Yo la tenía idealizada y me he encontrado con momentos durísimos en los que me pregunto que dónde me he metido. La realidad es que dejas de ser tú y tu cabeza funciona de otra manera. Yo me he llenado de miedos", ha confesado.

En este vídeo, Toñi Moreno también se declaraba partidaria de la "maternidad joven". Y, es que, ella se convirtió en madre primeriza a los 46 años: "A mí me está costando, ya no me tiro al suelo igual, aunque parezca que no por las fotos", se sinceraba.