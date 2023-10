Diez millones de turistas han visitado este agosto España y muchos de ellos han optado por alquilar pisos a través de plataformas como Airbnb. Sin embargo, hay muchos vecinos que se oponen a esta práctica por los ruidos y suciedad que generan en las ciudades. Un hecho que ha llegado hasta los ayuntamientos que ya han tomado medidas contra este turismo de baja calidad, tal y como informa Adela González: "En Bilbao solo se pueden poner en los primeros pisos, pero hay vecinos en el segundo. La gente está cansada".

"Hace falta un proceso sancionador para aquellos que ponen su vivienda como apartamento turístico y no cumplen con las garantías", denuncia Andrea Levy, que asegura que se está viendo afectado el turismo de calidad y el alquiler de los apartamentos de larga estancia por este tipo de prácticas.

Y añade que, aunque "no podemos ponerle puertas al mar o al campo", el turismo de baja calidad "ha venido para quedarse": "Si no ponemos limitaciones este tipo de hospedajes estarán por encima de los hospedajes de alta calidad, que son los hoteles, y los centros de las ciudades tal y como los hemos conocimos, no van a ser así en el futuro".

"Hay cosas que no termino de entender", critica Elisa Beni, que rebate a Andrea Levy: "Como política me estás diciendo que en California hay unos señores que inventan unas aplicaciones con las que se saltan las leyes y hay que asumir que esto siga siendo así. Es competencia desleal".

"Escuchas lo que quieres escuchar", echa en cara la ex del PP a Elisa Beni. Puedes escuchar el tenso debate en el vídeo principal de la noticia.