Esta semana han entrado a robar a casa deSergio Ramosy Pilar Rubio. Durante el asalto a la casa se han hecho con relojes carísimos por un valor superior a los 200.000€, aunque lo más peligroso fue que robaron con sus hijos y cuidadoras dentro, que no se enteraron.

"No es el primero ni el único en sufrir uno de estos robos", tal y como informa Celia Zurdo en este vídeo, en el que repasa otros robos sonados a futbolistas y el "Real Madrid es uno de los equipos que más robos han sufrido", ya que se han visto afectados "Rodrygo Goes, Benzema y Dani Carvajal".

Los ladrones prefieren asaltar las casas de los jugadores cuando no se encuentran en su interior. "No queremos a gente en las casas, no queremos hacer daño", declaraba el jefe de una de estas bandas.

En el vídeo principal de la noticia Celia Zurdo habla de los otros futbolistas que se han visto afectados por esta oleada de robos, entre los que también se encuentran Shakira y Piqué, Joaquín y Zidane.