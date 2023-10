Adela González ha viajado hasta Toledo para conocer el pueblo donde vive Nano y cómo es su día a día. El joven se hizo viral gracias a un vídeo en el que contaba su situación personal: tiene dos trabajos para ayudar a su madre a mantener a su familia. Su testimonio se ha convertido en un ejemplo de superación.

Adela no ha dudado en preguntarle por uno de los rasgos más distintivos del joven: sus tatuajes. Nano tiene el cuello o los brazos poblados de tinta. Adela ha querido saber qué significado tienen para él. Como ha explicado en este vídeo, tiene una calavera con unas rosas que representa que "podría haber salido un bala perdida pero tengo las rosas, que son mi familia" y, añade, "han hecho que yo sea buena persona". El joven también tiene un tiburón que se tatuó ya que él quiere "ser un tiburón, no un pez, me quiero comer el mundo". También tiene un tatuaje con el nombre de su madre que es, como ha dicho, "mi esencia, mi todo".

Pero, a pesar de que para él todos sus tatuajes tienen un significado importante, también ha recibido muchas críticas a causa de ellos. Como le ha contado a Adela, muchas personas hacer referencia a sus tatuajes como algo negativo. Los tatuajes, como afirma, son su "único vicio". Como le ha explicado a la periodista, le gustan mucho desde pequeño y considera que no hace daño a nadie llevándolos.