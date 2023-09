Manu Baqueiro ha visitado 'Más Vale Sábado' para hablar de cómo se está despidiendo de Marcelino, su personaje en 'Amar es para siempre', al que dice adiós después de 18 años.

La serie llega a su fin en esta temporada y el actor reconocía a Boris Izaguirre que las lágrimas que derrama en la despedida son reales. Y, es que, después de tanto tiempo el "topicazo" se vuelve verdad: "Somos una familia", reconoce sobre el elenco de la serie. "Itziar Miranda y yo empezamos siendo novietes en la serie y ahora somos abuelos", resaltaba.

"¿Cuánto hay de Marcelino en ti?", se interesaba Adela González, a lo que él no dudaba en desvelar la principal diferencia entre él y su personaje: "Yo creo que soy un poco más pillo que Marcelino, pero en todos los personajes hay algo de ti". Eso sí, "Manolita me la cuela todo el rato". De hecho, "me la cuela todo el mundo". reconocía sin poder evitar la risa.