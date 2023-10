Las altas temperaturas que experimenta España estos primeros días de octubre han llevado al equipo de Más Vale Sábado a trasladarse a varios puntos de la geografía. Pero si algo llama la atención de Adela González en esta conexión es el Pikachu que hay detrás de la reportera. "También hay altas temperaturas para ser Pikachu", comenta.

Sin embargo, Alberto Guzmán sorprende a la colaboradora con esta pregunta: "¿Sabes que estos muñecos tienen ventiladores en su interior?". Y, es que, tal y como confiesa el periodista, él tuvo una "experiencia veraniega" con un muñeco similar. "¡Quiero saber eso!", espeta Adela González acto seguido.

"Yo no me he metido en un Pikachu, pero sí en un oso polar", confiesa en el vídeo principal de la noticia, donde cuenta su anécdota de cómo fue convertirse en oso polar y la razón que le llevó a ello.