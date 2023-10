Los precios de los alimentos no paran de subir y esto ha provocado que muchos españoles cambien sus hábitos de consumo, como Elisa Beni. "Yo he cambiado de supermercado", ha confesado en el programa, ya que ha detectado que "hay productos de la misma marca y con el mismo contenido con hasta 2€ de diferencia".

Y eso a largo plazo se acaba notando, porque, según "la OCU la diferencia de comprar en un sitio u otro puedes oscilar en hasta 3.000€ de diferencia, en Madrid". "De repente sientes que hemos sido engañados", ha asegurado.

Por su parte, la periodista Isabel Morillo lo que más ha modificado "es el uso del aceite de oliva": "Ahora es más restringido, sinceramente. Hasta para aliñar la ensalada digo 'cuidado, que se nos va de las manos'". También ha reconocido que sus hábitos de consumo también han cambiado y que ahora compra en "varios supermercados": "Antes me era más cómodo ir solo a uno y ahora me he dado cuenta de que te ahorras un piquito al mes".