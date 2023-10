En Más Vale Sábado, Boris Izaguirre y Adela González hablan con María, una de las tantas víctimas de los estafadores del amor. En España hay muchas de mujeres que han caído en las redes de estos supuestos hombres a los que han conocido por internet y que en poco tiempo se han convertido en sus novios. Sin conocerse. Sin verse en persona.

Los estafadores sacan de redes sociales la información que necesitan para engañar a su víctima y ser convincentes con su historia, en la que el principal objetivo es sacarles todo el dinero posible, tal y como le sucedió a María, a quien su 'novio' le pidió que vendiera su coche para darle el dinero.

"Me pidió dinero y le dije que no tenía más", recuerda. De hecho, le llegó a insistir en que robara si no tenía más. Ahora mira atrás y se arrepiente de todo lo que hizo por su estafador, que le engañó aprovechándose de su situación e interesándose por ella a diario. Conoce la historia de María al completo este sábado, a partir de las 15:30 horas, en laSexta.