Verena, la madre de Nano, el pluriempleado que se ha vuelto viral en redes sociales se ha sincerado con Adela González en este reportaje, en el que reconoce haber sido víctima de violencia machista por parte de su expareja: "Llevaba a los niños al cole marcada con bocados y moratones que se veían desde lejos".

En este vídeo, también confiesa que una vez la apuñaló en la pierna por defender a sus hijos de una paliza. "Me estampó contra el sofá, se fue a la cocina, se sentó a mi lado y noté un puñetazo. No sabía que llevaba un cuchillo", recuerda este episodio de malos tratos".

Pero no podía pedir ayuda porque no le dejaba salir sola y, además, la tenía amenazada: "Como te chives a la Policía le mato", le decía. por eso, cuando les llevaba al colegio pedía "ayuda con la mirada", reconoce en este vídeo, donde también confiesa que a los médicos que le atendieron por la puñalada en la pierna tuvo que decirles "que no hicieran nada porque están los niños con él y los va a matar".

Llama al 016, el teléfono contra la violencia de género, si conoces a alguien en esta situación.