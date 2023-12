El artista Carlos Latre se sincera con Boris Izaguirre y lanza una clara reflexión en Más Vale Sábado: "El gran problema de la humanidad y en España a día de hoy, después de la pandemia, es que la gente tiene muchísimas inseguridades y muchísimos miedos".

Sin tapujos, el humorista confiesa que él ha tenido "muchos miedos hasta hace muy poco". Sin embargo, asegura que con el tiempo su situación ha ido cambiando: "Ahora, poco a poco, con 45 años que voy a cumplir, empiezo a conocerme un poco más y a perdonarme un poco más".

Muy directo, Carlos Latre asegura que no teme fracasar y no oculta que se ha arruinado "dos veces": "Cuando estás en el lodazal te das cuenta de que no pasa nada. Ni el éxito más éxito es importante, ni en la mierda más mierda del mundo pasa nada".

Siempre optimista, el humorista defiende que "siempre puedes salir adelante" porque "siempre tienes amigos que te ayudan".