Boris Izaguirre y Tamara Falcó se han reencontrado en la Fashion Week de Madrid un año después de que se rompiera su amistad por unas declaraciones del presentador en la columna que escribía. Y lo hacía para criticar las polémicas declaraciones de la Marquesa de Griñón en las que habló de la existencia de "tipos distintos de sexualidades y sitios donde ejercer el mal".

"Fue un error sumarme a esas voces tan críticas", asegura Boris Izaguirre a Adela González en Más Vale Sábado, donde también considera que ha sido culpa suya que se hayan enfadado durante tanto tiempo. Y reconoce que tendría que haber adoptado la postura de Juan Avellaneda. "Tendría que no haberme subido a ese ruido ni de arrastrarme en ese tipo de polémicas. Desdibuja mucho la idea que tengo de educación", dice muy crítico consigo mismo.

Además, "conociéndola, como he tenido la suerte de conocerla desde que tiene 19 años, no es una persona que pueda tener un pensamiento de odio realmente hacia nadie". "Me choca haber perdido la conexión de más de 20 años", reconoce Boris Izaguirre en el vídeo principal de la noticia, ya que su relación "fue muy grata, importante y nutritiva en muchos sentidos".