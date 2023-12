"Boris, tú que conoces a Isabel, ¿a lo largo del día come tan poquito como hemos visto en el desayuno que especificó en El Hormiguero?", ha preguntado Cristina Pardo a Boris Izaguirre en 'El Hormiguero', a lo que el presentador de Más Vale Sábado ha respondido que "la gente cuando comparte una comida con Isabel, siempre dicen que les choca el apetito que tiene". "Yo siempre me quedo muy sorprendido porque teniéndola al lado, lo último que le preguntaría sería por el origen de su saque", ha expresado Izaguirre.

Así, el presentador ha incidido en que la socialité "come mucho y hace gala de ese apetito". "Pues yo solo sé que está estupenda", ha comentado entonces Cristina Pardo, tras lo que Izaguirre ha apuntado que "probablemente tiene unos genes fantásticos". "Yo no desayuno pomelo porque a mí por las mañanas me apetece salado", ha comentado Pardo, a lo que el presentador de MVS ha respondido que puede "mojar el pan en el pomelo". "Yo mojo el pan en el pomelo y me vuelvo a la cama", ha comentado entonces Pardo.