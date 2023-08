Cuenta la jueza Manuela Carmena al Gran Wyoming, en el capítulo dedicado a la Política del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUMque sólo habría una profesión que estaría tentada de ejercer, que haría que la exalcaldesa de Madrid volviera de nuevo a la actividad, más allá de todos los proyectos en los que está involucrada, como su ONG y todos los libros que está escribiendo.

Y esta profesión no sería otra que la de poder evaluar las leyes. "Es decir, valorar si las leyes que se han hecho han servido o no para algo. Es imprescindible que se haga y nadie lo hace. Me sentiría tentada de hacerlo", confiesa Carmena.

Para ello -explica- hay que tener un pequeño gabinete de estudio en que se realicen análisis para determinar si las leyes que se han hecho realmente han valido para lo que se decía que valían o han servido para otra cosa o bien no han servido para nada".