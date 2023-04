La relación entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias ha ido mutando a lo largo de su trayectoria política. En su entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole, la vicepresidenta del Gobierno ha confesado que no le gustaría meterse en la cabeza del exlíder de Podemos: "Soy una persona alegre, no sé".

Dejaba así entrever que no era el caso del exvicepresidente: "Ya le he dicho que está bastante gruñón, está enfadado todo el tiempo... creo que no se hace política en negativo".

"Le dije que estaba hecho un cascarrabias. He conocido a gente maravillosa de este país que se ha jugado la vida igual que Pablo, que ha estado en las cárceles franquistas y no pierden la sonrisa. Quizás somos de otra manera...", ha añadido. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar su opinión al respecto.