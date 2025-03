Los Strauch desvelan el "abuso" de los expedicionarios de los Andes sobre el grupo: "Pasaron a ser casta privilegiada"

Jordi Évole pudo entrevistar en 2024 en Lo de Évole a varios supervivientes del accidente aéreo de los Andes. Tras varios días a la espera de ser rescatados, varios supervivientes decidieron salir en busca de ayuda. El periodista les preguntaba a este respecto para saber cómo decidieron quiénes debían ser esos expedicionarios.

"No se decide quiénes. Ocho se anotaron", explicaba Daniel Fernández Strauch. "Los empezamos a mandar a ejercitarse cuando estaba nevando porque necesitabas resistencia física y mental", añadía el superviviente. Daniel indicaba que si mandaban a tres expedicionarios y a mitad de camino decidía no seguir "se fracasaba todo, no lo iban a dejar tirado". Eduardo Strauch explicaba, por su parte, que esos expedicionarios "podían comer lo que quisieran y dormían en el mejor lugar". El resto comían la ración que tenían estipulada.

"Pasaron a ser casta privilegiada", añadía Daniel, "y había que controlar el abuso de los expedicionarios con el resto del grupo". El superviviente apuntaba que estos expedicionarios presionaban al resto para conseguir, por ejemplo, dormir en los mejores sitios o tener los mejores zapatos. "Una de las funciones básicas era tratar de mantener el equilibrio porque, de repente, había roces", comentaba Adolfo "Fito" Strauch.

Cuando esos expedicionarios se fueron para buscar ayuda, Eduardo explicaba que los primeros días fueron "muy plácidos". "El cuarto, sin noticias, y el quinto... nos empezamos a poner muy nerviosos", añadía. Estos expedicionarios tenían, tan solo, comida para diez días.