En el programa 'Hijos de la guerra' de Lo de Évole, Jordi Évole entrevista a Meera, una superviviente de la guerra de Siria. La joven cuenta los duros momentos que vivió cuando solo tenía 11 años.

"El Régimen estaba entrando a las casas de la gente para robar, violar a las mujeres delante de los hombres y luego matar", describe Meera y añade que su "madre a veces no dormía porque no sabía lo que podía pasar". "Vi humo, fuego y humo. Vi a mi madre llorando y me dijo, 'mataron a la familia de mi tío'", cuenta Meera en el vídeo superior en el que describe cómo fueron estos duros momentos durante la guerra.

Diferentes países, mismo terror

En este vídeo, Lo de Évole muestra impactantes imágenes grabadas en diferentes guerras del mundo, pero todas ellas con un punto en común: el terror que tienen las víctimas, sobre todo los niños.