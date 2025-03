Rufián rememora sus problemas económicos: "He estado en negativo en la cuenta a día 13 y no sabía cómo pagar el alquiler"

Antes de ser político, Gabriel Rufián tuvo una juventud modesta. Primero trabajó en tiendas de ropa para pagarse la carrera y, después, en una ETT (Empresa de Trabajo Temporal), trabajos que apenas le daban para poder vivir. Y con Jordi Évole ha confesado que esos recuerdos es de lo que se alimenta para defender los derechos de las clases más bajas.

Al hacer esa afirmación, Jordi Évole le pregunta si alguna vez se había visto en una situación crítica, lo que Rufián responde: "(Situaciones) De no saber cómo pagar el alquiler o de estar en negativo en el banco años. De estar en negativo a día 13 y decir 'a ver cómo vamos'. No cobraba más de 1.200 euros y me fueron recortando el salario con la crisis".

"Estuve del 2005 al 2015 en la misma empresa y yo empecé a sufrir recortes, precariedad y despidos al punto de que mi empresa quedamos dos hasta que me despiden en 2015", rememora.