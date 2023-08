Rodrigo Cuevas cree que con el tema de España hay una relación de amor-odio entre la gente. "Tenemos siempre la sensación de que no nos vamos a quitar la caspa de la cabeza. Cuando tienes mucha caspa en la cabeza, llega un momento que acabas odiando la cabeza y el pelo y todo lo que tiene que ver con la cabeza", trata de explicar a Jordi Évole cuando el presentador le pregunta qué significa para él España, en declaraciones a un programa que se ha rescatado como uno de los mejores momentos de la temporada.

Aún así, asegura que no viviría en otro sitio que no fuera España. "Pero nos falta mucha autoestima colectiva", asegura. En este sentido, cree que hay una falsa creencia de lo que es amar a España. "Parece que querer a España tiene que ser ponerte la pulserita, querer tapar todo lo malo... Querer a un lugar es reconocer sus errores e intentar cambiarlos. Parece que si destacas los errores de un sitio eres un antiespañolista y no; cuanto más quieres a un sitio, más quieres mejorarlo", explica.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole que laSexta está recuperando dentro de la hemeroteca veraniega.