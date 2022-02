¿Tenemos asumido en España lo peligroso que puede llegar a ser el alcohol? Gervasio Deferr habla con Jordi Évole sobre el riesgo que conlleva el consumo de drogas como el alcohol, un problema que han sufrido muchas personas, entre ellas el exgimnasta.

"Estoy convencido de que es la droga más peligrosa. Prácticamente todo lo que he hecho ha sido siempre con alcohol al lado. No me drogo ni hago nada si no bebo. Todo lo demás está mal visto, pero el alcohol se permite", afirma.