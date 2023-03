"Yo recuerdo que la primera vez que vimos a Ignatius dijimos: esto no se puede comercializar", asegura Eva Hache en este fragmento del próximo programa de Lo de Évole que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Juan Ignacio Delgado Alemany, más conocido mundialmente como Ignatius Farray, protagoniza esta nueva entrega del programa presentado por Jordi Évole, que contará en esta ocasión con grandes figuras del humor para hacer una radiografía del cómico más irreverente de nuestros tiempos.

"Antepone la comedia a su bienestar personal", afirma David Broncano, uno de sus amigos más íntimos, mientras que Inés Hernand, también muy cercana al cómico, menciona que tiene "pinta de diógenes" y José Mota destaca que "hace lo que le da la gana". "No canta, no baila, pero no se lo pierdan", aconseja la periodista Pepa Bueno, quien también se aventura a intentar definir su sentido del humor. Pero, ¿qué tiene que decir el propio Juan Ignacio Delgado de sí mismo?