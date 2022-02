Hace unas semanas Paco se hizo viral por su gran parecido con el presentador de Jordi Évole. Tal es el parecido, que el propio Évole mostró su sorpresa en redes sociales. Desde Lo de Évole contactaron con Carla, la hija de Paco, para ofrecer al hombre realizar una divertida promo junto al presentador de cara al estreno de la nueva temporada.

Ahora, Carla ha publicado este vídeo grabado por ella misma en el que se puede observar todo el proceso desde que su padre se hizo viral hasta que grabó la promo de Lo de Évole junto al presentador y Luis Enrique.

Jordi Évole también ha compartido el vídeo. "Esta es la historia de Paco, mi doble, contada en un minuto por Carla, su hija, que se vino a la grabación. El making of que nosotros no hicimos, nos lo hizo ella. Con música de Rosalía", explica el presentadora, que advierte de que "la historia de Paco TO BE CONTINUED".