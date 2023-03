Jordi Évole entrevista a Juan José Ballesta, un actor que logró un éxito repentino tras interpretar a 'El Bola' con tan solo 12 años. El pequeño llegó a conseguir hasta un Goya y, años más tarde, su carrera como actor hizo que se convirtiera en todo un fenómeno adolescente.

En el vídeo principal de esta noticia repasamos estos icónicos momentos que grabaron las cámaras de Atresmedia. Por ejemplo, el desparpajo que mostraba con tan solo 12 años ante las cámaras, y es que, incluso, llegó a convertirse en un 'reportero' de la cadena con micro en mano en los Premios Goya, donde ganó un galardón por su papel de 'El Bola'. Sin embargo, no fue todo un camino de rosas y es que el pequeño tuvo que cambiar de colegio como él mismo explicó en televisión: "Cuando empecé la serie 'Querido maestro' los chavales del colegio me cogieron manía y me insultaban".

Una interpretación que le hizo conseguir una gran popularidad y que llegó a convertirlo en todo un fenómeno adolescente. Preguntado en 2005 por Buenafuente sobre la fama, Juan José Ballesta reconocía que se estaba "volviendo loco". Pero el actor también ha dejado cómicos momentos en televisión como su baile en el plató de Pasapalabra mientras Roberto Leal le daba palmas.